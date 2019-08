Angespielt: Battle Planet – Judgement Day (gamescom 2019)

Betrete die gefährlichsten Planeten der Galaxie, so bewirbt das Entwicklerteam Threaks aus Hamburg sein neuestes Spiel. Wir durften den Twin-Stick-Shooter auf der gamescom 2019 anspielen. Ob das Rouge-like Spiel, welches ab September auf PlayStation 4, Nintendo Switch und auf dem heimischen Computer verfügbar sein wird, Spaß macht, erfahrt ihr in diesem Angespielt.

Wilde Ballerei

Das Spielprinzip von Battle Planet – Judgement Day ist schnell erklärt: Ihr kämpft euch als einer von drei Schwerverbrechern über gegnerverseuchte Planeten, müsst dabei Bomben entschärfen oder Wellen von Gegnern niedermähen. Dazu braucht ihr eigentlich nur die zwei Sticks eures Controllers und zwei Schultertasten, zum Dashen oder Bomben fallen zu lassen. Zu der Steuerung auf dem PC können wir aktuell nichts sagen. Zu Beginn einer Runde dürft ihr euch einen der drei Charaktere auswählen, wobei sich die Attribute und Fähigkeiten unterscheiden. Es folgt eine kleine Cut-Scene, in der ihr mit einem Gefängnistransporter auf einem Planeten abstürzt und schon beginnt die wilde Ballerei. Mit dem linken Stick bewegt ihr euch über den Planeten, mit dem rechten Stick entscheidet ihr, in welche Richtung geschossen wird. Autofire ist dabei immer aktiviert und eine Munitionsbegrenzung gibt es nicht, also Augen zu und durch. Am Ende eines jeden Planeten erwartet euch dann noch ein Bosskampf.

Alles dreht sich

In der Anspiel-Session auf der Nintendo Switch ballerte ich mich zusammen mit einem der Entwickler über die prozedural generierten Planeten. Dabei schafften wir es nicht immer, alle Bomben zu entschärfen und Teile des Planeten verschwanden. Zum Glück waren es nicht so viele Bomben, sodass der Planet in sich zusammenfiel. Ich durfte dabei den Charakter Spy spielen. Eine Verbrecherin die weniger Leben hat, dafür aber schneller ist. Synchronisiert wurde sie von einer bekannten deutschen Synchronsprecherin, welche wir euch zum Entstehungszeitpunkt des Artikels noch nicht nennen durften. Um schneller zum Erfolg zu kommen, gilt es Sonderwaffen aufzusammeln, wie ein Elektrogewehr oder eine Art Bumerangwaffe, bei der die Projektile wieder zurückkehren, Medipacks auf zu sammeln oder im Multiplayer euren gefallenen Mitstreiter wieder aufzuhelfen. Nach jeder Runde kommt ihr auf einen „Hauptquartier-Planeten“. Hier könnt ihr Waffen kaufen oder Perks freischalten.

