Need for Speed: Heat – Erster Trailer ist da

Die Existenz von Nee for Speed: Heat ist schon eine ganze Weile bekannt, nun gibt es einen ersten Trailer zum neuen Racer. Dieser legt zwar vor allem Wert auf cineastische Elemente, ein wenig Gameplay ist aber trotzdem zu sehen.

Wird Need for Speed: Heat das neue Most Wanted?

Es wird im Spiel mal wieder um heiße Rennen sowie Verfolgungsjagden mit dem Gesetz geben. Vergleiche mit Most Wanted lassen sich da nicht ausschließen. Als Location kann man dem Trailer Los Angeles entnehmen. Für das neue Need for Speed sind mal wieder Ghost Games verantwortlich, welche auch an Payback und Rivals gewerkelt haben. Wann der Titel erscheinen wird ist noch nicht bekannt, ebenso wenig für welche Plattformen es rauskommen wird.

Angebot Need for Speed - Payback - [PlayStation 4] Need for Speed, eine der meistverkauften Videospielreihen der Welt, schlägt mit dem neuen Action Rennspiel Blockbuster Need for Speed Payback das nächste Kapitel auf.

Quelle: Need for Speed via Youtube