Timesplitters – Rückkehr der Serie scheint sehr wahrscheinlich

Die Timesplitters-Reihe ist eine beliebte Shooter-Trilogie, welche mit dem dritten Teil “Future Perfect” 2005 endete. Ein vierter Teil wurde zwar angekündigt, wurde jedoch 2012 von CryTek eingestellt, welche das Entwicklerstudio aufgekauft hatten. Mittlerweile gehört die Marke THQ Nordic und in einem Finanzbericht wurde nun die Wiederbelebung der Reihe in Aussicht gestellt.

Kommt endlich ein neues Timesplitters?

Um genau zu sein ist nun Deep Silver Inhaper der Timesplitters-IP. Viel wird im Finanzbericht nicht über das Spiel gesprochen, doch das was erwähnt wird darf Fans hoffnungsvoll machen. So ist mit Steve Ellis auch ein Schöpfer der Reihe mit an Bord. Man will sich nun auf den künftigen Kurs des Franchises konzentrieren. Was genau das bedeutet wird offen gelassen. Es könnte sich um ein Remake der Trilogie oder vielleicht doch um einen gänzlich neuen Teil der Reihe handeln.

