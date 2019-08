Borderlands 3 – Kein Preload über den Epic Store

Das Borderlands 3 ein großes Spiel wird dürfte ja schon lange klar sein. PC Spieler werden wohl zum Launch nicht gleich starten können.

Gerade bei den immer größer werdenden Downloads für neue Spiele, ist das Preload Feature ein echter Segen. So ziemlich alle Plattformen und Store unterstützen das Feature inzwischen. Alle bis auf den Epic Game Store.

Ein Twitter User fragte Epic CEO Tim Sweeney, ob für Gearbox’s Shooter ebenfalls die Möglichkeit bestehen wird, den Download schon vor Release zu starten. Bei einem Titel dieser Größe möchte man natürlich zum Release loslegen, insbesondere wenn man langsames Internet hat.

Tim Sweeney hatte jedoch keine guten Nachrichten, denn laut seiner Antwort, wird es das Preload Feature noch nicht zum Release in den Store schaffen. Wer also über den Epic Game Store spielt, wird zum Launch erstmal eine Weile mit dem Download beschäftigt sein.

Wie es um den Preload auf anderen Plattformen steht ist aktuell zwar noch nicht bestätigt, aber da es bei anderen großen Titeln Standard ist, sollte dem nichts im Wege stehen.

I’m sorry, we won’t have support for preloading in the Borderlands release timeframe.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 12, 2019