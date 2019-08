Media Markt – Lokale Angebote aus Köln zur gamescom 2019

Was wäre eine gamescom ohne Knallerangebote von Media Markt, Saturn und Gamestop. Nachdem bereits vor wenigen Tagen die 9,99€-Aktion von Gamestop bekannt wurde, wurde nun auch der Flyer von Media Markt aus Köln veröffentlicht. Dieser sorgt wieder für absolute Tiefstpreise in Sachen PS4-, Xbox-, und Nintendo Switch-Games. Dazu gesellen sich nette Vorbestelleraktionen und diverse Hardwareprodukte.

Angebote Media Markt gamescom 2019

Hier würde es direkt zum Flyer gehen, alternativ haben wir für euch noch eine kleine Auflistung der Spiele inkl. Preis.

5 Euro:

Dishonored Double Feature

10 Euro:

FIFA 19

Battlefield V

Far Cry 4

Trials Rising (Gold-Edition)

Homefront: Revolution

Mittelerde: Mordors Schatten

15 Euro:

Anthem

The Witcher 3: Wild Hunt

Hitman: The Complete First Season

19 Euro:

Fallout 4 GOTY

Mortal Kombat XL

Hitman 2

Mittelerde: Schatten des Krieges

Assassin’s Creed Odyssey

Far Cry New Dawn

The Divison 2

Rocket League

Fallout 76

Resident Evil 7 (Gold-Edition)

Monster Hunter World

Wolfenstein 2

The Last of Us: Remastered

Horizon Zero Dawn

Uncharted 1-3 Collection

Wolfenstein Cyberpilot

29 Euro:

Mortal Kombat 11

Rayman Legends

Mario & Rabbids Kingdom Battle

Paw Patrol im Einsatz

LEGO Worlds

Rocket League

Es sind auch noch weitere Titel im Markt erhältlich, schaut dafür einfach in den Flyer bzw. in den Märkten in Köln vorbei:

Media Markt Köln Chorweiler

Media Markt Köln City am Dom

Media Markt Köln Kalk

Media Markt Köln Marsdorf

Quelle: Kaufda.de