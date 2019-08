Borderlands 3 – Spiel fällt deutlich größer aus als Teil 2

Borderlands 3 soll abseits der Kampagne deutlich mehr Content bieten als sein Vorgänger.

Kampagne bleibt bei ca. 30 Stunden

Wie Anthony Nicholson, Senior Producer bei Gearbox Software, unlängst in einem Interview deutlich machte, soll Borderlands 3 über einen größeren Umfang verfügbaren als noch Borderlands 2. Seiner Aussage nach, soll die Story mit etwa 30 Stunden Spielzeit allerdings gleich lang ausfallen, es seien die Inhalte drumherum, die den riesigen Unterschied machen würden:

“Es ist so viel größer als Borderlands 2. Es gibt so viele Arten an Nebenmissionen, es gibt die Hauptstory natürlich. Dann gibt es da noch andere Sachen wie all die Herausforderungen, die wir haben: wie die seltenen Spawns, die Gegner-Jagden, die Crew Challenges. Es gibt so viel zu tun im Spiel, ich kann das gar nicht genug betonen. Und das sind nur die verschiedenen Missionstypen. Es gibt auch das Erkunden, Boss Runs und solche Dinge. Es gibt eine Tonne an Content.”

Wie abwechslungsreich diese Nebenaktivitäten am Ende ins Spiel integriert wurden, bleibt allerdings abzuwarten. Borderlands 3 erscheint am 13. September 2019 für PS4, Xbox One und PC.

