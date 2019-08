Call of Duty: Modern Warfare – Moderne Kriegsführung mit blutrünstigem Tamagotchi

Obwohl Call of Duty: Modern Warfare insgesamt einen ernsten und realistischen Grundansatz verfolgen möchte, scheint den Entwicklern von Infinity Ward dabei nicht der Sinn für Humor abhanden gekommen zu sein. Nach einem Bericht von gamesradar tragen Spieler in den Multiplayer-Modi spezielle Armbanduhren, die unter anderem eine Art Tamagotchi beherbergen sollen.

Modern Warfare with TamaGUNchis

Richtig gelesen Tamagotchis. Für alle von euch die in den 90er noch nicht geboren waren: Tamagotchis sind kleine Geräte die ein virtuelles Haustier beinhalten um das ihr euch kümmern müsst. Probleme wie Hunger, Müdigkeit oder Langeweile dürfen bei den Miniaturwesen nicht lange andauern, sonst verkümmern sie und sterben. Der Spaß mit den Plastikdingern war sein Tamagotchi zu hegen und zu pflegen ohne dass es den Löffel abgibt. Aber was zum Geier soll das mit Call of Duty: Modern Warfare zu tun haben?

Tja, Art Direktor Joel Emslie gab gegenüber gamesradar bekannt, dass jeder Spieler im PvP eine Armbanduhr tragen wird, die sogenannte “Wristwatch”. Und darauf installiert? Unser Tamagotchi oder besser gesagt ein “TamaGUNchi”. Dieser pfeift jedoch auf Essen oder Streicheleinheiten, das kleine Tierchen an eurem Handgelenk möchte Blut sehen – ihr könnt ihn nur durch das Töten von Gegnern bei Laune halten. Dabei soll euer Begleiter als Spiegel eurer Performance fungieren. Landet ihr viele Treffer freut sich der TamaGUNchi, zieht ihr zu oft den Kürzeren geht er langsam ein. Klingt makaber? Ganz meine Meinung, aber vielleicht ist diese skurrile Idee ja genau das Richtige um die stählerne Grundstimmung aufzulockern. Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Quelle: gamesradar.com