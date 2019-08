Call of Duty: Modern Warfare – Kein Battle Royal Modus geplant

Es sieht ganz danach aus, als würde das diesjährige Call of Duty gegen den Strom schwimmen und ohne Battle Royal Modus an den Start gehen. Stattdessen soll der Fokus von Call of Duty: Modern Warfare ganz klar auf den guten alten Multiplayer Modi liegen, um diese so realistisch und authentisch wie möglich zu gestalten.

No Blackout in Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty: Black Ops 4 kam letztes Jahr mit der hauseigenen Interpretation des unfassbar beliebten Battle Royale Modus, Blackout, auf den Markt. Und obwohl Treyarch’s Versuch ein poliertes und actionlastiges Erlebnis für Shooterfans zu kreieren durchaus geglückt ist, scheint Infinity Ward kein Interesse an dem übersaturierten Genre zu hegen. Joe Cecot, Infinity Ward’s Muliplayer Design Direktor, sprach gegenüber IGN darüber, dass es sich bei Black Ops 4 und Modern Warfare um zwei verschiedene Paar Schuhe handle. Der Fokus läge bei Modern Warfare zu 100% auf dem Multiplayer. Ziel sei es den Namen Spielgefühl werden zu lassen und moderne Kriegsführung so real wie möglich nachzuempfinden. Cecot spricht von Authentizität, realem Waffengefühl und puristischem Multiplayer.

Und so scheint es, dass es der Intention von Infinity Ward widersprechen würde, ein eigenes Blackout zu veröffentlichen. Den Platz eines Battle Royales nimmt in Modern Warfare eher der Modus Ground War ein. Erstmals in einem Ableger der Call of Duty Reihe, werden sich in diesem bis zu 100 Spieler gegenüber stehen. So zumindest der Plan, aktuell ist der Modus noch auf 40 Teilnehmer limitiert. Bis zum Launch im Oktober diesen Jahres sollen diese Dimensionen noch erreicht werden. Wir blicken gespannt auf den Start der öffentlichen Beta-Phase am 19. September, um uns selbst von dem versprochenen Spielgefühl überzeugen zu können! Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

