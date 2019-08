Bandai Namco – Line-up für die gamescom 2019 bekannt gegeben

Die gamescom 2019 steht vor der Tür und mit Bandai Namco Entertainment gibt ein weiterer großer Entwickler sein Spiele Line-up bekannt. Unter anderem werden Fans im Publikumsbereich mehrere Neuheiten anspielen dürfen, darunter “Dragon Ball Z: Kakarot”, “Code Vein” und “The Dark Pictures Anthology – Man of Medan”.

Bandai Namco ohne Elden Ring

Im Publikumsbereich, genauer gesagt in Halle 6 A40/ B40, möchte uns Namco Bandai Entertainment einige Spiele und Inhalte vorstellen. Dazu zählen im Detail:

Dragon Ball Z: Kakarot

Code Vein

One Piece Pirate Warriors 4

The Dark Pictures Anthology – Man of Medan

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

RAD

Disney Tsum Tsum Festival

Wie euch vielleicht auffällt fehlt leider ein wenn nicht sogar der am heißesten erwartete Titel von dem Entwicklerstudio in Gestalt von “Elden Ring”. Alle die an dieser Stelle auf eine Präsentation außerhalb des Publikumsbereich hoffen muss ich leider enttäuschen. Auch auf der Liste an Spielen für die Presse sucht man “Elden Ring” vergeblich. Im Buisness-Bereich werden “lediglich” die folgenden Games verfügbar sein:

Dragon Ball Z: Kakarot

Code Vein

One Piece Pirate Warriors 4

The Dark Pictures Anthology – Man of Medan

RAD

Quelle: playfront.de