Rocket League – Loot Boxen werden entfernt

Loot Boxen und Mikrotransaktionen sind schon lange ein rotes Tuch für Gamer. Rocket League wird sich noch in diesem Jahr von den Boxen verabschieden.

Rocket League schießt Loot Boxen ab

Noch vor dem Ende des Jahres will Entwickler Psyonix die Loot Boxen mit zufälligen Inhalten, aus dem Spiel entfernen. Ziel soll es laut Psyonix sein, “Spieler auf der ganzen Welt die bestmögliche Erfahrung zu geben”.

Viel wahrscheinlicher ist natürlich, dass man hierbei eventuellen Gesetzesänderungen zuvorkommen will. Natürlich wird der Entwickler aber nicht auf die extra Einnahmequelle verzichten und wird daher eine neues Lootsystem integrieren.

Man will sich dabei wohl am Beispiel von Fortnite Save the World orientieren, bei dem ihr schon direkt beim Kauf sehen könnt, was ihr erhaltet. Der Rocket Pass Premium, DLC Autos und Items aus dem Esport Shop sollen unverändert bleiben.

Wann genau es zu den Änderungen kommen soll, steht zwar leider noch nicht fest aber immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Zumindest wissen Fans dann, für was sie ihr hart verdientes Geld ausgeben. Eine Änderung die wir wohl noch in mehr Spielen sehen werden, hält man sich vor Augen wie die aktuelle Situation um Regulationen aussieht.

Quelle: rocketleague.com