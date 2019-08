Death Stranding – Startschuss für Crunch-Time fällt

Kojima Productions und Hideo Kojima haben ein kleines Status-Update zu den Entwicklungsarbeiten an Detah Standing veröffentlicht.

Laut Aussagen von Mastermind Kojima befindet sich Detah Stranding damit in der nicht allzu löblichen Crunch-Time-Phase. Dabei handelt es sich um einen finalen Entwicklunsgabschnitt, in dem die einzelnen Entwickler Überstunden machen müssen, um dem näherkommenden Release und dem immer stärker werdenden Zeitdruck gerecht zu werden. Die geht sogar so weit, dass die Angestellten in den Firmen übernachten müssen und ganze Wochen fast ohne Pause durcharbeiten.

Zu Recht steht diese Art der Entwicklung deutlich in der Kritik, wird aber leider von vielen namenhaften Studios praktiziert. Kojima selbst geht indes sehr offen mit dem Thema um. Ein entsprechender Ausgleich für die Entwickler nach dem Release am 8. November ist also hoffentlich zu erwarten.

DEATH STRANDING has the element of something never existed before, the gameplay, the world atmosphere, the visuals which we aimed to create. The studio I established was tiny indies but trying our best to deliver the product launching on Nov 8th. Still in crunch time of dev🌈 pic.twitter.com/sNvTAc7wwB

