Borderlands 3 – Charakter Moze stellt sich vor

Kaum hat Gearbox die neue spielbare Figur Zane genauer vorgestellt, steht auch schon der nächste Charakter im Rampenlicht.

Moze kämpft gemeinsam mit Mech Iron Bear

Nach Zane darf sich nun also auch Schützin Moze in einem frischen und actiongeladenen Trailer vorstellen. Die ehemalige Vladof-Soldatin wurde demnach zum Kammer-Jäger und kämpft seither mit einem 15 Meter hohen Mech an ihrer Seite. Auch Moze kann auf insgesamt drei Skilltrees zugreifen, die da wären Vergeltungsschild, Sprengmeisterin und Bodenlose Magazine.

Bei ihren drei Action-Skills handelt es sich zudem um Waffen, die direkt an ihrem Mech montiert werden können. Ihr vollständiges Profil findet ihr wie gewohnt auf der offiziellen Webseite. Einen ersten Eindruck gibt es bereits in nachfolgendem Trailer:

Quelle: Gearbox