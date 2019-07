Epic Games – Auftritt auf der gamescom 2019 bestätigt

Vor wenigen Tagen haben wir davon berichtet, dass eine Promoter-Firma Leute für den Fortnite- und Xbox-Stand sucht. So schweigt Epic Games zum Beispiel noch, ob sie in diesem Jahr wieder auf der Messe mit einem eigenen Stand vor Ort sein werden. Im letzten Jahr gab es diverse Aktionen rund um Fortnite. Ein eigenes entworfener Parcours mit verschiedenen Herausforderungen hatte es sogar in die Halle 8 geschafft.

Epic Games in Halle 7.1 auf der gamescom 2019

Mittlerweile ist das Ausstellerverzeichnis auf der offiziellen gamescom-Webseite live gegangen. Sucht man nach Epic Games wird man schnell fündig. So wird in Halle 7.1 an Stand B-051 Epic Games vertreten sein. Allerdings kleiner als im letzten Jahr. Was genau gezeigt und ob es wieder Aktionen rund um Fortnite geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Sobald wir neue Informationen haben, geben wir euch diese bekannt.

Quelle: gamescom.de