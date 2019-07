Pokémon Duel – App wird im Oktober beendet

Nicht alle mobilen Spiele sind so erfolgreich wie Pokémon GO, auch nicht wenn es um die Taschenmonster geht. Dies zeigt zum Beispiel Pokémon Duel, denn die App wird Ende Oktober gänzlich eingestellt. Nach und nach sind bestimmte Features nicht mehr verfügbar, bis dann schließlich am 31. Oktober das ganze Spiel nicht mehr spielbar sein wird.

Holt euch noch spezielle Belohnungen in Pokémon Duel

Bevor die App endgültig beendet wird, hat die Pokémon Company verkündet, dass es noch einige spezielle Features geben wird. Damit sollen Fans belohnt werden, die dem Spiel treu geblieben sind und das Spiel bis zur Schließung noch ein wenig spielen wollen. So gibt es zum Beispiel stärkere Booster, die Kosten von Gems wurden reduziert und es gibt neue Missionsbelohnungen. Am 31. Oktober wird der Dienst dann komplett eingestellt.

Quelle: mynintendonews