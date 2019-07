Overwatch – 31. Held wohlmöglich geleaked

Schon eine ganze Weile stellen sich Overwatch-Fans die Frage: Wer ist Held Nr. 31? Dies könnte nun eventuell beantwortet worden sein, jedoch nicht von Blizzard selbst. Stattdessen hat ein e-Sports-Team einen Tweet abgesetzt, in dem sich ein Hinweis auf den neuen Charakter des Shooters versteckt.

Overwatch-Held 31 heißt wohl Sigma

Der Tweet stammt vom offiziellen Account des mexikanischen OWWC-Teams. In diesem wird sich über die angekündigte Rollenverteilung gefreut, die demnächst ihren Weg ins Spiel findet. Angehängt sind vier Bilder und eines von ihnen ist besonders interessant. Es zeigt das Spielerprofil von Jumpywizard, mitsamt seinen gespielten Helden. An der Spitze der Liste ist ein neues Gesicht namens Sigma. Zu sehen sind lediglich das Icon und der Name, jedoch scheinen wir nun zu wissen, wer demnächst als neuer Held angekündigt wird.

Quelle: OWWCMexiko