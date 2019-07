Pokémon Masters – Neuer Trailer enthüllt einige Gameplay-Elemente

Das Mobile-Game Pokémon Masters wird im Sommer diesen Jahres erscheinen und hat nun einen neuen Trailer spendiert bekommen. In diesem sehen wir einiges an Gameplaymaterial und können uns erstmals einen Eindruck davon verschaffen, worum es im Spiel eigentlich geht. Ihr tretet gemeinsam mit zwei anderen Trainern gegen bekannte Trainer aus der Spielereihe in 3-gegen-3-Kämpfen an.

Kombiniert eure Angriffe in Pokémon Masters

Bekannte Trainer wie Misty, Rocko , Cynthia und Iris stehen euch gegenüber und ihr müsst sie gemeinsam mit zwei Trainern aus der ganzen Welt besiegen. In 3-gegen-3-Kämpfen könnt ihr sogar Attacken mit euren Mitstreitern kombinieren , während euch spezielle Trainer Unterstützung schicken können und euch so spezielle Fertigkeiten verleihen. Ein genaues Datum für den Release gibt es noch nicht, er wurde bisher auf den Sommer 2019 eingegrenzt.

Quelle: Official Pokémon Channel