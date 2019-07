Plants vs. Zombies 3 – Nachfolger des Tower Defense-Hits ist in Arbeit

Die Pflanzen und die Zombies sind wieder da. Wie Entwickler PopCap bestätigte, befindet sich Plants vs. Zombies 3 derzeit in Entwicklung. Fans des ersten Teils, welche auf einen vollwertigen Konsolen- und PC-Titel hoffen, werden jedoch enttäuscht. Wie schon Plants vs. Zombies 2: It’s about Time erscheint auch der dritte Teil ausschließlich für mobile Geräte.

Pre-Alpha von Plants vs. Zombies 3 gestartet

Wer trotz der Mobile-Exklusivität Interesse hat, kann zur Zeit an der Pre-Alpha teilnehmen. Eine begrenzte Anzahl an Downloads steht momentan im Google Play Store zur Verfügung. Für iOS steht die Pre-Alpha nicht zur Verfügung. Sie soll dazu dienen, um einen ersten Einblick in die Entwicklungsphase des Spiels zu bieten. Einen Releasetermin möchte PopCap jedoch noch nicht verraten.

Quelle: EA