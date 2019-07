Marvel’s Avengers – Gameplay-Demo erscheint nach der gamescom 2019

Auf der diesjährigen E3 wurde erstmals Bewegtbild zum kommenden Marvel’s Avengers präsentiert. Die vor Ort gezeigte Gameplay-Demo schien jedoch nicht alle Fans restlos überzeugen zu können.

Nachdem die E3 Show sowie die spielbare Demo in LA nur wenig Anklang fanden, arbeiten Publisher Square Enix und Entwickler Crystal Dynamics nun an einer verbesserten Testversion. Wie die Verantwortlichen nun in einem offiziellen Panel auf der San Diego Comic-Con bekannt gaben, wird man schon im Nachgang zur gamescom 2019 eine optimierte Demo-Version veröffentlichen, die die Fehler des Originals wieder gut machen soll.

Besucher der Spielemesse werden also zunächst nur eine leicht aufgebohrte Variante der E3-Demo zu sehen bekommen. Erst in der darauffolgenden Woche sollen Spieler dann die Möglichkeit erhalten, einen Blick auf die erweiterte Version zu werfen.

Die gamescom findet von 20. bis zum 24. August statt.

Shaun shares some super exciting news! The team is hard at work polishing our A-Day demo, and we’re going to release the footage online the week after Gamescom finishes.

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) July 18, 2019