gamescom 2019 – Bundesverkehrsminister Scheuer und Digitalstaatsministerin Bär eröffnen die Messe

Auch die gamescom 2019 wird schon wie in den Vorjahren von Politikern eröffnet. 2017 war es zum Beispiel Angela Merkel, welche die Messe eröffnete. In diesem Jahr sind es Bundesverkehrs- und Digitalminister Andreas Scheuer sowie Digitalstaatsministerin Dorothee Bär. Gemeinsam mit Kölns Bürgermeisterin Henriette Reker und dem stellvertretenden NRW-Ministerpräsidenten Dr. Joachim Stamp werden sie die Messe für eröffnet erklären und anschließend an einem Eröffnungsrundgang teilnehmen.

Kritisierter Minister eröffnet gamescom 2019

Dass ausgerechnet Andreas Scheuer die Messe in diesem Jahr eröffnen soll, hat für viele einen faden Beigeschmack. Während er zwar dafür verantwortlich ist, dass die deutsche Gaming-Branche in diesem Jahr rund 50 Mio. € zur Verfügung gestellt bekommt, hat er auch keine Fördergelder für das nächste Jahr zugesagt. Innerhalb der Gamingszene geriet er dafür stark in die Kritik. Beim game-Verband wahrt man jedoch sein Gesicht. So sagt Felix Falk, Chef des Verbands:

Wir freuen uns sehr, mit Andreas Scheuer den für die Games-Förderung zuständigen Bundesminister zur Eröffnung der gamescom in Köln begrüßen zu können. Hier wollen wir gemeinsam mit Digitalstaatsministerin Dorothee Bär und den weiteren politischen Gästen über die richtigen Rahmenbedingungen für die Games-Branche in Deutschland diskutieren und einen Überblick über die aktuellen Trends unseres Mediums geben.

Die Eröffnung findet am 20. August um 10:30 Uhr im Konrad-Adenauer-Saal des Congress-Centrum Nords statt, ist jedoch für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Quelle: Pressemitteilung