Luigi’s Mansion 3 – Möglicher Leak des Releasedatums

Marios Bruder Luigi wird in Luigi’s Mansion 3 wieder auf Geisterjagd gehen. Jetzt könnten wir sogar wissen, wann der Spuk beginnt.

Möglicher Release für Luigi’s Mansion geleakt

Für den möglichen Leak ist mal wieder, wie so oft, ein Onlinehändler verantwortlich. Amazon Mexiko hat den neuen Titel um den Klempner in Grün für den 4. Oktober gelistet. Aktuell wissen wir ja nicht mehr über den Release, als dass dieser noch in diesem Jahr sein soll.

Das Datum könnte natürlich vollkommen falsch sein, einige Punkte machen es aber immerhin etwas plausibler. In Anbetracht des Settings der Mansion Titel macht ein Release im Halloween Monat durchaus Sinn. Aber auch darüber hinaus fällt der 4. Oktober genau auf einen Freitag, was traditionell Nintendos favorisierter Tag für neue Veröffentlichungen ist.

Ich denke wir sollten nicht mehr allzu lange im Dunkeln bleiben, was den Release des Titels anbelangt. Vielleicht hören wir ja schon bald mehr auf der gamescom 2019.

Quelle: Amazon Mexico