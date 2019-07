GhostWire: Tokyo – Weitere Details bekannt

Bethesda und Tango Gameworks haben auf der vergangenen E3 ihr neues Projekt Ghostwire: Tokyo vorgestellt. Nun gibt es endlich neue handfeste Informationen.

Ein aktueller Tweet von Game Director Ikumi Nakamura enthüllt nun weitere Informationen zur neuen IP Ghostwire. Demnach spielt das Action-Adventure in der nahen Zukunft und soll sich um eine aus den Fugen geratene Apokalypse drehen. Hauptthema des Ganzen ist dabei das Paranormale.

In der Rolle eines noch anonymen Protagonisten gilt es das Verschwinden der Bevölkerung in Tokyo aufzuklären. Dabei seid ihr selbst mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattet, die euch dabei helfen sollen das Mysterium zu entschlüsseln und das Übel zu bereinigen.

#GhostWireTokyo @playGhostwire

Raptured Apocalypse

+

Near Future Tokyo

+

Supernatural

Official E3 Teaser Trailerhttps://t.co/E0X1OjGy9V

Is this? “Normal” or “Paranormal?” pic.twitter.com/TgasvngEoa

— Ikumi Nakamura (@nakamura193) July 7, 2019