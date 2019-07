Super Mario Maker 2 – Über zwei Millionen Level verfügbar

Nintendo veröffentlichte Super Mario Maker 2 vor gerade einmal zwei Wochen und kann bereits auf einen erste Meilenstein zurückblicken.

Demnach war die Community auf der ganzen Welt bereits überaus fleißig und hat innerhalb dieser kurzen Zeitspanne über zwei Millionen selbstgebaute Level hochgeladen. Via Twitter verkündete Nintendo of America die freudige Botschaft:

Thanks to all of you, #SuperMarioMaker2 has reached 2 million courses uploaded! We hope everyone continues to create and share their dream courses! pic.twitter.com/CdIK2VXLyp

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 9, 2019