Cytus Alpha – Collectors Edition kommt nach Europa

Numskull Games wird die Collector’s Edition des Musikspiels Cytus Alpha, vom Entwickler Rayark Games, nach Europa bringen.

In Zusammenarbeit mit Numskull Games wird das Rhythm Game morgen hier in Europa, für die Nintendo Switch erscheinen. Die Collector’s Edition wird dem Spiel neue Visuals und mehr als 200 neue Songs hinzufügen. Darunter neue Tracks und Tracks aus Kollaborationen mit anderen Künstlern.

Spieler werden zudem ihre besten Ergebnisse miteinander über die neuen Leaderboards vergleichen können. In der Box werdet ihr neben der Switch Game Cartridge auch eine Musik CD mit 10 Songs aus dem Spiel finden. Bestellungen sind unter anderem bei GAME möglich.

Cytus Alpha: Collector’s Edition for Nintendo Switch is available in Europe/Australia… tomorrow! 😱

This edition of the acclaimed rhythm-action game includes the cartridge, beautiful packaging, and a bonus CD!

✨ https://t.co/VT0Fmwxjja ✨@PMStudiosUSA @CytusRayark pic.twitter.com/y7NdCLXR92

— Numskull Games (@NumskullGames) 11. Juli 2019