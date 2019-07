Nintendo Switch Lite – Neues Modell enthüllt

Die langen Spekulationen um ein neues Modell sind jetzt vorbei. Die Handheld only Nintendo Switch Lite ist jetzt offiziell.

Nintendo hat heute offiziell eine neue Version der Switch vorgestellt, die sich ausschließlich an Handheld Spieler richtet. Das Lite Modell kann nicht mehr am TV genutzt werden und besitzt auch keinen IR Sensor und HD Rumble mehr. Die Joy Con’s sind zudem nicht abnehmbar. Darüber hinaus ist die Lite, wie der Name schon sagt, leichter und etwas kleiner als das Original.

Die Buttons am linken Controller wurden gegen ein D-Pad ausgetauscht, dass laut Nintendo aber nicht für zukünftige Versionen der einzelnen Joy Con’s angeboten werden soll. Mit 199$ ist die Lite etwas 100$ günstiger als die große Switch. Wer allerdings Spiele spielen möchte die den Sensor oder extra Controller benötigen, muss extra Controller dazu kaufen.

Ab dem 20. September wird die Lite in den Farben Türkis, Grau und Gelb erhältlich sein. Zum Release der neuen Pokemon Titel wird es zudem eine Zacian & Zamazenta Edition geben.

#NintendoSwitchLite Zacian and Zamazenta Edition will also be available beginning 11/8, while supplies last. This special edition is just in time for the holidays and the release of #PokemonSwordShield on 11/15. pic.twitter.com/IG0skYmQB9

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 10. Juli 2019