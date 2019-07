Gewinnspiel – Wir verlosen 2x Fort Boyard plus T-Shirt in der Größe S

Aus dem heimischen Wohnzimmer heraus gehen Spieler in Fort Boyard auf eine spannende Reise durch die Räume der mit Rätseln und Herausforderungen gespickten Festungsanlage. Entweder allein im Singleplayer oder zusammen mit bis zu drei Freunden im Multiplayer-Modus lösen sie Sir Fouras vertrackte Rätsel, folgen Passe-Partout durch das Labyrinth aus Gängen und stellen sich allerlei packenden Aufgaben, um an die Schlüssel zur Schatzkammer zu kommen.

© 2019 Microids / Release für die Nintendo Switch: 27. Juni 2019

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Astragon und Microids zwei Exemplare von Fort Boyard plus T-Shirt.

Gewinner 01 + 02: je 1x Fort Boyard für die Nintendo Switch plus T-Shirt in Größe S

Was muss ich tun?

1.) Du bist ein Follower von uns bei Instagram, auf Twitter und/oder Facebook.

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Welches Videospiel zu einer TV-Show findest Du bislang am besten? Schreibe uns zusätzlich noch Deine Benutzernamen der Social-Media-Kanäle, auf denen Du uns folgst, mit in die E-Mail.

Die Teilnahmebedingungen

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. NAT-Games/Movies Redakteure und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 18. Juli 2019. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich nach gelöscht. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findet ihr bei Cookies und Datenschutz.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Astragon für die Bereitstellung der Preise.