TennoCon 2019 – Das ist die Zukunft von Warframe

Die Livestreams der TennoCon 2019 sind vorbei und wir konnten jede Menge coole Dinge sehen. Neben einem neuen Einstieg für frische Tenno, haben wir die nächste Nightwave, den nächsten Prime, Empyrean und die nächste Quest The New War gesehen. Aber es gab noch viel mehr, daher hier unsere Zusammenfassung.

Neue Story Erfahrung für neue Spieler

Bereits einige DevStreams zurück, sprachen die Entwickler über eine Auffrischung des Starts von Warframe. Ob damit die bisherige Startmission Vor’s Prize ebenfalls überarbeitet oder komplett ausgetauscht werden soll, ist immer noch unklar. Dafür haben wir aber eine echte Überraschung bekommen.

In Zusammenarbeit mit dem Regisseur Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane, Black Mirror: Playtest, Uncharted) hat Digital Extremes ein filmreifes Introvideo für das Spiel kreiert. Das Video zeigt eine junge Frau verfolgt von Grineer, die die sagenumwobenen Tenno erwecken will. Dabei erleben wir Flashbacks in denen wir die Starter Frame Excalibur, Mag und Volt im Krieg gegen die Orokin und deren Dax Soldaten sehen. Den vollständigen Trailer gibt es hier für euch.

Nightwave Season 2 The Emissary

Die erste Nightwave “Wolf of Saturn Six” kam bei den Spielern gut an und einige Änderungen haben die Erfahrung weiter optimiert. Bald werden wir die nächste Nightwave mit dem Titel “The Emissary” inklusive neuer Belohnungen bekommen. In dieser Nightwave lernen wir Arlo kennen. Arlo ist ein stummes Kind, das seltsamerweise die Fähigkeit besitzt, Menschen von der Infestation zu heilen. Als Belohnungen wird es unter anderem einen Nikana Skin, ein Infested Schulterschutz, einen Infested Tenno Suit und noch einiges mehr geben. Die neue Season ging noch während der TennoCon 2019 auf allen Plattformen online.

Wukong Prime Access

PS4 Tenno hatten es ja bereits geleakt, aber während der TennoCon Streams wurde der Wukong Prime Access offiziell angekündigt. Der Affenkönig wird aber nicht nur das Prime Upgrade erhalten, sondern natürlich auch wieder eigene Waffen mitbringen. Die Zhuge Prime Armbrust sowie die Nikondi Prime Nunchucks werden mit dabei sein. Und Kubrow Fans werden zusätzlich einen coolen Skin erhalten. Der Ingame Launch für Wukong Prime war ebenfalls während des TennoCon 2019 Streams.

Empyrean Update

Das neuen Empyrean Update, das zuvor unter dem Codenamen Railjack lief, wird Weltraumschlachten zu Warframe bringen und wurde in einer Demo auf der TennoCon 2019 vorgestellt. Clans werden ihrem Dojo einen Hangar für den neuen Railjack hinzufügen können. Railjacks können dekoriert, werden und bieten euch die Möglichkeit feindliche Schiffe anzugreifen, Archwings abzusetzen, Geschütze zu feuern und mehr. Darüber hinaus wurde das Squad Link System angekündigt. In Railjacks könnt ihr mit bis zu zwei weiteren Spielern gleichzeitig unterwegs sein.

Squad Link wird es aber ermöglichen, andere Railjack Crews zur Hilfe zu rufen. In den Missionen selbst wird es eine Menge Optionen geben den angreifenden Schiffen ein Ende zu bereiten, entweder durch reine Feuerkraft oder durch Entern via Archwing. Ihr könnt sogar die Kontrolle über feindliche Schiffe übernehmen und diese selbst steuern. Auf den feindlichen Schiffen werden euch aber auch neue Kingpin Bosse erwarten, die einen ersten Ausblick auf das geplante Kingpin System geben. Aus den Space Ninjas werden also auch noch Space Pirates.

https://youtu.be/C3nm8RocAv4

Neue Open World Duviri Paradox

Im Anschluss an die recht lange Präsentation des Empyrean Updates, bekamen Anwesende und Zuschauer einen ersten Ausblick auf das nächste Open World Update. Duviri Paradox wird euch auf eine Realität verdrehende Reise mitnehmen. In dieser neuen Umgebung sind die Tenno plötzlich erwachsen geworden. Was es mit diesem Ereignis auf sich hat, werden wir aber erst erfahren, wenn Duviri Paradox startet.

The New War

Zum Abschluss haben wir noch einen ersten Ausblick auf die kommende Story Quest The New War bekommen. Mit der Quest soll aber nicht nur neue Story kommen, sondern Sentients sollen das gesamte Sol System angreifen. Wir werden also überall auf alte und neue Sentient Feinde treffen. Die Frage bleibt ob wir Space Mom retten oder vernichten werden.

