Digimon Story Cyber Sleuth Complete Edition – Komplettpaket angekündigt

Bandai Namco Entertainment wird mit Digimon Story Cyber Sleuth Complete Edition, bald ein Gesamtpaket veröffentlichen.

Während der Anime Expo 2019 hat Bandai Namco Entertainment, eine Bundle Version angekündigt, die den originalen Cyber Sleuth Titel sowie Hacker’s Memory enthalten wird. Das Original erschien hier für PS4 und PS Vita Anfang 2016 und Hacker’s Memory Anfang 2018.

Erscheinen soll die Complete Edition am 18. Oktober 2019, diesmal allerdings wohl nur für Plattformen, die bisher leer ausgegangen waren. Diesmal sind Nintendo Switch und PC die genannten Plattformen ohne Angabe, ob später auch ein Release auf PS4 oder gar Xbox folgen wird. Wer Interesse an umfangreichen RPGs hat, sollte sich die beiden Spiele in diesem Paket durchaus mal anschauen.

Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition includes both Cyber Sleuth and Hacker’s Memory in one package. Solve mysteries with your favorite Digimon to save the digital and real world! pic.twitter.com/4z4XSUqX82

