Crash Team Racing: Nitro-Fueled – Fieser Save-Bug für PS4 entdeckt, Patch bereits in Arbeit

Ein fieser Bug macht derzeit die PS4-Version von Crash Team Racing: Nitro-Fueled unsicher. Wenn ihr im Zeitrennen gegen euren KI-Geist antretet, kann es zu beschädigten Save-Dateien kommen. Dies geschieht, wenn die Daten der KI-Geister zu groß werden. Entwickler Beenox ist der Fehler bereits bekannt und es wird an einer Lösung gearbeitet.

Zeitrennen in Crash Team Racing: Nitro-Fueled vermeiden

Activision rät Spielern der PS4-Version von Crash Team Racing: Nitro-Fueled, Zeitrennen bis aufs Weitere zu vermeiden. Am 3. Juli soll der Bugfix dann erscheinen. Spieler, die von jetzt bis zum 4. Juli vom Bug betroffen sind, sollen 2500 Wumpa-Münzen, die Ingamewährung des Spiels, als Entschuldigungsgeschenk erhalten. Der Bugfix wird zeitgleich mit dem ersten Online-Event des Spiels, einem Grand Prix, erscheinen. In diesem Event können Spieler an speziellen Rennen teilnehmen, um kosmetische Items und neue Charaktere freizuschalten.

Quelle: kotaku