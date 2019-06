Blue Protocol – Bandai Namco kündigt neues Online Action RPG an

Bis auf einen Screenshot aus der Entwicklungsphase und einen sich reimenden Ankündigunstext gibt es noch nicht viel, doch Bandai Namco arbeitet an einem neuen Online Action RPG für den PC namens Blue Protocol. Wie man es von Bandai erwarten dürfte, könnten sich vor allem Anime-Fans auf den Titel freuen.

Wie bereits erwähnt ist kaum etwas über Blue Protocol bekannt bekannt. Der Screenshot zeigt, dass es sich in typischer Fantasy-Anime-Manier präsentiert. Verantwortlich für den Titel ist das Team “Project Sky Blue”, welches aus Mitarbeitern von Bandai Namco Online und Bandai Namco Studio besteht. Verwendet wird die Unreal 4 Engine. Hier ist der englische Ankündigungstext:

The world is on the brink of devastation, now is the time to unite. March on with friends and strangers, and defeat foes beyond your might. Travel through space and time, to change the future beyond this fight!