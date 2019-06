Pokémon Schwert & Schild – GAME FREAK-Chef Masuda mit Statement zur Kritik

Pokémon Schwert & Schild steht derzeit unter dem Kreuzfeuer der Fans. Auf der E3 war es eines der am schlechtesten bewerteten Spiele, wobei z.B. das Video der Nintendo Treehouse-Übertragung knapp 1,15 Mio. Dislikes eingefahren hat. Grund dafür ist wohl die nicht sonderlich überzeugende Grafik für ein Switch-Spiel, zum anderen die Tatsache, dass es viele Taschenmonster nicht ins Spiel schaffen werden. Junichi Masuda, Chef von GAME FREAK, äußerte sich nun in einem Statement zur Kritik.

Im Statement bedankt sich Masuda zunächst bei den Fans, welche das Franchise bisher so herzlich unterstützt haben und versicherte, dass er alle kritischen Kommentare gelesen und zu Herzen genommen habe. Dann geht er ein wenig auf die Kritik ein, dass der nationale Pokedex nicht in Pokémon Schwert & Schild vorhanden sein wird und man somit viele Pokémon in den neuen Editionen nicht fangen kann.

“Genau wie euch allen liegt uns Pokémon sehr am Herzen und jedes der Monster ist uns sehr wichtig. Nach so vielen Jahren, in denen ich an Pokémon entwickelt habe, war es eine sehr schwierige Entscheidung für mich (nicht alle Monster ins Spiel zu übernehmen, Anm. d. Red.). Ich möchte eines klarstellen: Selbst wenn ein spezifisches Pokémon nicht in Pokémon Schwert & Schild verfügbar ist, heißt das nicht, dass es in zukünftigen Spielen nicht auftauchen wird. Die Welt von Pokémon entwickelt sich stetig weiter. Die Galar-Region bietet euch neue Pokémon zum Entdecken, Trainer zum Bekämpfen und Abenteuer, zu denen ihr aufbrechen könnt. Wir schütten unser ganzes Herzblut in diese Spiele und hoffen ihr freut euch darauf, uns auf dieser neuen Reise zu begleiten.”