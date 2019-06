Politik – Gaming Plattformhalter verbündet gegen US Bestimmungen

Der Handelsstreit zwischen den USA und China, hat auch Konsequenzen für den Gaming Bereich. Sony, Microsoft und Nintendo haben sich jetzt gegen diese Politik verbündet.

Plattformhalter vereint gegen US Politik

In den Medien bekommt man von dem aktuellen Handelsstreit zwischen den USA und China, meist nur im Zusammenhang mit Huawei zu hören. Aber immer mehr Firmen müssen ihre Produktion aus China heraus verlagern und in andere Länder versetzen. So soll Nintendo bereits einen guten Teil seiner Produktion nach Indien und Hongkong verschoben haben. In einem offiziellen Dokument, haben sich jetzt Microsoft, Sony und Nintendo zusammen an die verantwortliche Stelle des Handelsbüros gewandt.

In dem Dokument teilen die drei Firmen ihren Standpunkt zur aktuellen Version des neuen Gesetztes und warum dieses auch im Interesse der US Wirtschaft geändert werden sollte. Als Gründe hierfür werden unter anderem Schädigung der Konsumenten, Entwickler, Händler und der Plattformhalter selbst genannt. Darüber hinaus, stelle es eine Gefahr für tausende hochwertige Jobs in den USA dar und könne das Innovationspotenzial negativ beeinflussen.

Nintendo Switch Konsole Grau Genieße das Spielerlebnis einer TV-Konsole auch ohne Fernseher. gbSystemspeicher: 32 GB (Hinweis: Ein Teil des internen Speicherplatzes ist für das Betriebssystem reserviert)

Der Bildschirm ist ein kapazitiver Multi-Touchscreen, der die hierfür ausgelegten Spiele mit seinen berührungssensiblen Funktionen unterstützt

Die vielseitigen Joy-Con-Controller erschließen den Nutzern jede Menge überraschende Wege zum Spielspaß. Man kann die Joy-Con sowohl unabhängig voneinander verwenden - mit einem in jeder Hand - oder gemeinsam als einen einzigen Controller, wenn sie an der Joy-Con-Halterung befestigt sind

Der rechte Joy-Con verfügt über eine NFC-Schnittstelle für den Datenaustausch mit amiibo-Figuren

Zur Standardausstattung gehören die Konsole, ein linker und ein rechter Joy-Con-Controller, eine Joy-Con-Halterung, mit der sich beide Joy-Con zu einem Controller verbinden lassen, ein Satz Joy- Con-Handgelenksschlaufen, eine Nintendo Switch- Station, in der die Konsole steckt, wenn sie mit dem Fernseher verbunden ist, ein HDMI-Kabel sowie ein Netzteil.

Quelle: regulations.gov