One Punch Man: A Hero Nobody Knows – Nach Mobile-Game kommt auch Konsolentitel zum Anime-Klassiker

Mit der Ankündigung eines One Punch Man-RPG wurde eigentlich bei Freude für Fans gesorgt, doch es handelte sich bei Road to Hero lediglich um einen Mobile-Titel. Jetzt wirkt Bandai Namco dem Ärger ein wenig entgegen und kündigt mit One Punch Man: A Hero Nobody Knows ein vollwertiges Konsolenspiel zur beliebten Anime- und Mangareihe an.

Erleidet One Punch Man: A Hero Nobody Knows den Fluch vieler Anime-Spiele

Einen ersten Trailer zu One Punch Man: A Hero Nobody Knows gibt es auch bereits. In diesem ist sogar Gameplay zu sehen, welches in den Kommentaren jedoch von Fans schnell besorgt bewertet wird. Auf den ersten Blick wirkt das Spiel wie eine der vielen leider recht mittelmäßigen Anime-Versoftungen, die bereits erschienen sind. Wie groß der Umfang des Spiels ist, wer alles als Kämpfer dabei sein wird und wann das Spiel erscheint, ist noch nicht bekannt. Im Trailer sieht man jedoch bereits, dass Saitama, Genos, Speed-o-Sound-Sonic und Hellish Blizzard mit von der Partie sein werden. Das Spiel wird für den PC, die PS4 und die Xbox One erscheinen. Eine Switch-Version wird nicht erwähnt.

The first ever console game based on ONE PUNCH MAN is coming to PS4, X1, and PC! Get ready to play 3v3 battles as Saitama, Genos, Hellish Blizzard, Speed-o'-Sound Sonic, Mumen Rider and more in ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS! Can you take down your foes with a single punch? pic.twitter.com/GakZKIxoqu — Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) June 25, 2019

Quelle: Bandai Namco via Twitter