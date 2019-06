Cyberpunk 2077 – New Game+ Modus mit an Bord?

Wird Cyberpunk 2077 tatsächlich über einen New Game+ Modus verfügen?

Chancen stehen gut

Entwickler CD Projekt erwägt derzeit die Möglichkeiten für eine New Game+ Option in deren neuesten Action-RPG. Wie Lead Quest Designer Paweł Sasko nun wohl in einem privaten Chat auf Twitter verriet, arbeite man bereits an einem solchen Modus. Dies würde aber noch lange nicht bedeuten, das der es auch wirklich ins finale Spiel schafft. Demnach macht es aber sicherlich Sinn, da Spieler beim ersten Durchlauf schlichtweg nicht alles vom Spiel sehen könnten.

„Das ist etwas, woran wir noch arbeiten. Es kann sich also mit der Zeit ändern, da wir nach der besten Formel für das Spiel suchen. Höchstwahrscheinlich wird es nicht möglich sein, bei einem Durchgang alles zu maximieren, da es wenig Sinn macht, ein Spiel zu haben, bei dem es um die Wiederholbarkeit und Entscheidungen geht, während die Spieler gleichzeitig alle Statistiken im ersten Lauf maximieren können.“

Quelle: Playfront