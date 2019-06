Wolfenstein Youngblood – Diesmal vollständig unzensiert

Id Software haben eine lange Geschichte in Deutschland, was Zensur betrifft. Wolfenstein Youngblood erhält diesmal keine Zensur.

Wolfenstein Youngblood bleibt unverändert

Die neuen Titel Youngblood und Cyberpilot werden zum ersten Mal auch in der internationalen Version in Deutschland erhältlich sein. Es wird zum Release also zwei Version der beiden Titel im Handel geben. Beide Versionen werden hinsichtlich ihrer Gewaltdarstellung vollständig unzensiert bleiben. Die internationale Version wird zudem die englische Sprachausgabe beinhalten und Symbole bleiben ebenfalls unverändert.

Eine Änderung in der Prüfungspraxis der USK hat diese Entscheidung ermöglicht, auch wenn es sich hierbei nicht um eine generelle Entscheidung handelt. Noch immer bedarf es einer Einzelfallentscheidung der USKauf Basis dieser neuen Bestimmungen. Youngblood soll hier am 26. Juli 2019 für PC, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und später auch Stadia erscheinen. Cyberpilot wird am gleichen Tag an den Start gehen, dann aber nur für Playstation 4 und PC und deren jeweilige VR Plattformen.

Wolfenstein Youngblood - Deluxe Edition [PlayStation 4] Wolfenstein: Youngblood ist das erste moderne Koop-Wolfenstein-Abenteuer! Erleben Sie das Abenteuer mit einem Freund oder spielen Sie an der Seite eines KI-Begleiters.

Die Deluxe Edition beinhaltet u.a. den Buddy Pass, mit dem Sie und ein Freund das Spiel zusammen erleben können. Nur Sie benötigen dafür das Spiel!

Youngblood ist das bisher freieste Wolfenstein-Spiel aller Zeiten!

Erleben Sie die 80er Jahre in einem von Nazis besetzten Paris!

Nutzen Sie die fortschrittlichsten Motorrüstungen, Waffen und Panzerungen, um den Nazis den Garaus zu machen!

Quelle: Bethesda