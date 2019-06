Rainbow Six Quarantine – Beta-Anmeldung gestartet

Interessierte Fans können sich ab sofort für die Beta des Taktik-Shooter Rainbow Six Quarantine anmelden.

Für bis zu vier Spieler

Rainbow Six Quarantine soll zwar erst 2020 auf den Markt kommen, dennoch nimmt Ubisoft bereits Bewerbungen für die anstehende Beta-Phase entgegen. Dazu müsst ihr nichts weiter tun als euch auf der offiziellen Webseite mit eurem Ubisoft-Account anzumelden und euch für eine Plattform zu entscheiden. Solltet ihr ausgewählt werden, kontaktiert man euch zu gegebener Zeit per E-Mail.

Die Beta findet dabei auf PC, Xbox One und PlayStation 4 statt. Spieler müssen sich in einem 4er-Squad gegen eine parasitäre Lebensform behaupten und sich so im Team beweisen. Quarantine ist im Gegensatz zu Siege eine vollständige PvE-Erfahrung.

Quelle: Ubisoft