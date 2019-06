Cyberpunk 2077 – DLCs sollen so umfangreich werden wie die von The Witcher 3

Entwickler CD Projekt plant bereits jetzt Zusatzinhalte für das langerwartete Cyberpunk 2077. Die DLCs sollen dabei durch massig Umfang bestechen.

Ähnlich wie bei The Witcher 3

Wie CD Projekt Red UI Coordinator Alvin Liu nun einräumt, sei das Thema DLCs zwar nichts, über das man in naher Zukunft reden wolle, dennoch habe man sich schon einige Gedanken dazu gemacht.

Demnach sollen die DLCs in etwa den Umfang einer Erweiterung von The Witcher 3 haben. Ähnlich wie beim Hexer gäbe es trotz Haupthandlung immer noch eine weitere Geschichte, die es sich zu erzählen lohnt und an der Spieler interessiert sein dürften. Dafür würde man aber keineswegs Inhalte für das Hauptspiel zurückhalten:

„Wir halten keine Inhalte zurück. Wir halten nicht die Geschichte für die Zukunft zurück, um zu versuchen, sie in Stücken oder Ähnlichem zu verkaufen. Hier bekommst du das komplette Spiel.“

The Witcher 3 wurde seiner Zeit mit zwei umfangreichen DLCs bedacht. Etwas ähnliches könnte uns also auch für Cyberpunk 2077 erwarten.

Quelle: CD Projekt Red