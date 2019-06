Disaster Report 4 Plus Summer Memories – 2020 Release angekündigt

In Japan sind die Disaster Report Spiele extrem beliebt. Anfang nächsten Jahres soll Disaster Report 4 Plus Summer Memories auch hier erscheinen.

Disaster Report 4 Plus Summer Memories kommt Anfang 2020

Der vierte Teil in der Disaster Reihe wird über NIS America seinen Weg auch nach Europa finden. Anfang 2020 soll das Spiel für Playstation 4, Nintendo Switch und via Steam auch für PC erscheinen. Sprache wird es nur in japanisch geben und dazu englische Untertitel, für alle von uns die kein japanisch verstehen. Und wie sollte es anders sein, wird es auch hier neben der Standardversion eine Limited Edition geben. Diese kommt in einer “First Aid” Collector’s Box, dem offiziellen Soundtrack, Indentifizierungsmarke sowie einem “Notfall”-Rucksack. Wenn es dann soweit ist, müsst ihr euch durch ein von Erdbeben zerstörtes Japan schlagen und versuchen zu überleben. Ihr trefft dabei Entscheidungen die über euer Überleben und das anderer entscheiden. Überall werden Gefahren auf euch warten und eure Fähigkeiten auf die Probe stellen.

Quelle: NIS America via Youtube