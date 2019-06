Devil May Cry – Switch Release nächste Woche

Capcom ist noch immer fleißig dabei ihr Portfolio an Klassikern auf die Nintendo Switch zu bringen. Nächste Woche folgt Devil May Cry.

Devil May Cry erscheint nächste Woche für Switch

Wie man aktuell im Nintendo eShop sehen kann, wird die Switch Portierung des ersten Action Klassikers nächste Woche erscheinen. Genauer gesagt wird es am 25. Juni soweit sein und ihr könnt noch einmal in den Mantel von Dante schlüpfen. Mit Ebony und Ivory bewaffnet geht es dann gegen die Dämonen. Kosten wird euch der Spaß 19,99€ und ihr solltet mindestens 9.2GB Speicherplatz freihalten. Damit reiht sich neben Onimusha und den Resident Evil Games, ein weiteres Klassiker aus Capcoms Fundus, in den eShop ein.

Devil May Cry HD Collection [PlayStation 4] Devil May Cry

Devil May Cry 2

Devil May Cry 3: Dante's Awakening Special Edition

Quelle: Nintendo eShop