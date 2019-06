Astral Chain – Neuer Trailer gibt tieferen Einblick

Der japanische Youtube Kanal von Nintendo, hat einen neuen Trailer zu Astral Chain veröffentlicht. Dieser zeigt neben Action auch einige Systeme.

Astral Chain bekommt neuen Trailer

In einem neuen 10 Minuten langem Trailer, werden neben der stylischen Action die man von einem Platinum Games Titel erwartet, auch einige der Mechaniken gezeigt. So bekommen wir die Zusammenarbeit mit unseren Legion sowie deren Kampfstile und Special Moves oder auch deren Upgrades zu sehen. In Platinums neuem Action Titel, müsst ihr als Mitglied einer Polizei Task Force eine Invasion von außerirdischen Wesen zurückschlagen.

Dabei helfen euch die Legion, die an euch gebunden sind und an eurer Seite kämpfen. Ihr kontrolliert dabei euren Charakter und die Legion gleichzeitig. Massive Kombos, verschiedene Legions und Fähigkeiten werden euch zur Verfügung stehen. Die Fähigkeiten der Legion werden euch dabei aber nicht nur im Kampf unterstützen, sondern spielen wohl auch bei den Nachforschungen eine Rolle. Der Switch exklusive Titel soll bei uns am 30. August erscheinen.

Quelle: Nintendo Japan via Youtube