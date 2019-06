Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020 – Neue bewegte Bilder von der E3 2019

Neue Disziplinen, neue Kämpfer – all das erwartet uns, wenn Mario, Sonic und ihre Freunde den Olympischen Spielen beitreten. In Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020 geht es in das land der aufgehenden Sonne. Im Rahmen der E3-Präsentation haben Nintendo und SEGA neues Gameplay-Material veröffentlicht, das unter anderem vier neue Disziplinen zeigt.

Der Wettkampf in Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020 beginnt

Zu den neuen Disziplinen zählen Surfen, Skateboarding, Karate und Klettern. In einigen Disziplinen wird es möglich sein, den Joy Con Controller mit seiner Bewegungssteuerung zu nutzen. Für einen Multiplayer-Modus ist gesorgt, egal ob im lokalen Split-Screen-Modus oder online. Ihr könnt aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Charakteren aus dem Mario- und Sonic-Universum wählen.

Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020 erscheint im November 2019 exklusiv für Nintendo Switch.

Quelle: E3 2019 Nintendo Direct