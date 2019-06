No More Heroes 3 – Richtiger Nachfolger der Reihe angekündigt

Mit der Ankündigung von Travis Strikes Back – No More Heroes dachten viele, dass es ein richtiger dritter Teil sein würde. Dies stellte sich als falsch heraus, es war eher ein Spinoff, doch No More Heroes 3 kommt jetzt wirklich. Ein richtiger Nachfolger wurde nun im Rahmen der Nintendo Direct auf der E3 2019 angekündigt.

No More Heroes 3 verspricht abgefahrene Action

Der Trailer zeigt zwar etwas Gameplay, ins Auge fällt aber eher mal wieder die Tatsache, dass No More Heroes 3 richtig abgefahrener Suda51-Kram wird. Travis verwandelt sich, fliegt zu einem unbekannten Objekt und beschießt es mit Raketen. Und das ist nur der Anfang des Chaos. Zugegeben, viel Gameplay gibt es nicht zu sehen, aber immerhin sind im Trailer die aus den Vorgängern bekannten Angriffe eingebaut, die man mit Bewegungssteuerung auslöst. Das Spiel wird 2020 erscheinen.

Quelle: E3 2019 Nintendo Direct