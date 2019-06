Nintendo – Bekannte Leakerin bekommt Abmahnung kurz vor der E3 2019

Der Leak bei Bandai Namco zeigte, dass es dem Hype während einer Pressekonferenz durchaus schaden kann, wenn andernfalls geheime Titel bereits im Vorfeld bekannt werden. Nintendo macht aus diesem Grund keine Kompromisse und sendete der bekannten und meist sehr akkuraten Leakerin Sabi eine Abmahnung.

Am morgigen Dienstag wird die Nintendo Direct während der E3 2019 übertragen und es könnte gut sein, dass viele große Spiele angekündigt werden. Jedenfalls will man kein Risiko eingehen, dass etwas schon vor der Präsentation bekannt wird und sendete Sabi eine Abmahnung. In dieser, so verriet die Leakerin auf Twitter, sei ihr vollständiger Name enthalten sowie die Mitteilung, dass man sich ihrer Aktionen bewusst sei und ihr hiermit untersage, irgendwelche geheimen Daten der Firma zu veröffentlichen. Sabi bestätigte, dass sie sich selbstverständlich daran halten werde, dies jedoch nicht für andere Firmen gelten würde.

I have been given a cease and desist from a lawyer representing Nintendo. They have my full name and everything. This means I'm not allowed to post any private trade secrets from Nintendo co ltd. This does not mean I cannot post things from other companies, but not Nintendo.

— Sabi (@New_WabiSabi) June 10, 2019