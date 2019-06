WarioWare & Metroid – Arbeitet Nintendo an diesen neuen Spielen?

Nintendo könnte schon in der morgigen Nintendo-Direct-Ausgabe zwei brandneue Spiele ankündigen, darunter ein neues 2D-Metroid.

Leak sagt WarioWare & Metroid vorher

Der Nickname “Vergeben” dürfte einigen Videospiel-Enthusiasten bereits ein Begriff sein. Der findige GameFAQs-User ist nämlich ein mittlerweile bekannter Leaker, der zuletzt einige Ankündigungen wie beispielsweise das neue Dragon Ball Z Spiel und den Auftritt von Keanu Reeves zu Cyberpunk 2077 korrekt vorhergesagt hat.

Auch im Bezug auf Nintendo hat der anonyme User nun jedoch einige Vorhersagen getätigt, die sich vielleicht sogar schon in der morgigen Nintendo Direct bewahrheiten könnten. Demnach behauptet “Vergeben” zu wissen, dass Nintendo derzeit an zwei größeren Produktionen arbeitet. Eine davon soll ein neues 2D-Metroid sein, wobei es sich durchaus um Metroid 5 handeln könnte. Darüber hinaus soll das japanische Unternehmen auch gleich an einem neuen WarioWare-Spiel für die Nintendo Switch werkeln.

Ob die Spiele tatsächlich im Rahmen der E3 angekündigt werden, sei laut “Vergeben” allerdings erst einmal ungewiss. Näheres erfahren wir dann morgen Abend um 18 Uhr deutscher Zeit.

Quelle: GameFAQs