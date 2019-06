A.V.A: DOG TAG – Entwicklung eingestellt, Server bereits offline

Nachdem am 02. Mai 2019 der Open Beta Test von A.V.A: DOG TAG auf Steam startete, gab es das erste Feedback seitens der Entwickler Red Duck Inc bereits einen Tag später als Blogpost auf Steam. Es schien bereits damals eine echte Herausforderung für das Team zu sein, die wichtigsten Probleme aus dem Weg zu räumen. Nachdem es daraufhin zwölf Tage lang keine weiteren Informationen mehr gab, zog Red Duck Inc am 15. Mai 2019 den Stecker. Das Spiel wurde bereits am 28./29. Mai 2019 wieder offline genommen.

A.V.A: DOG TAG wird eingestellt, die Server sind bereits offline

A.V.A .: Dog Tag sollte ein militärischer Ego-Shooter mit komplexen Klassensystem werden, indem Spieler aus drei Klassen je nach Kampfstatus frei wählen sollten. Wir durften auf der gamescom 2018 erstmals selbst Hand an die Tastatur legen und ein paar Runden spielen. Auch beim Closed Beta Test waren wir dabei. Ein Gameplay-Video von gibt es hier zu sehen:

Das Entwicklerteam bedankt sich allerdings für den Support der Fans und Spieler, die seit der Ankündigung immer dabei waren. Auf dem offiziellen Steam-Blogpost heißt es:

“Erstens möchten wir uns bei allen Benutzern für die Unterstützung unseres Spiels und unseres Entwicklungsteams von Anfang an herzlich bedanken. Es war eine unvergessliche Erfahrung, in enger Kommunikation mit den Nutzern, Veränderungen herbeizuführen, verschiedene Ideen zu diskutieren und diese in die Entwicklung unseres Spiels umzusetzen. Während wir den Spieleservice einstellen, war die Reise, die wir zusammen unternommen haben, ein außergewöhnliches Erlebnis, an das wir uns noch lange erinnern werden. Es ist nie einfach, die Schließung eines Spiels zu verkünden, und es ist schwieriger zu wissen, wie viel Zeit und Mühe unsere Community-Mitglieder und Benutzer aufgewendet haben, um A.V.A: Dog Tag zu einem unterhaltsamen Spiel zu machen. Aufgrund verschiedener Probleme, die dazu führen, dass wir das Spiel nicht weiter warten können, werden wir unsere Spieleserver am 29. Mai 2019 herunterfahren.”

Quelle: Red Duck Inc via Steam