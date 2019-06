Final Fantasy VII – Remake erhält Releasetermin

Square Enix hat am Abend überraschend den offiziellen Releasetermin für Final Fantasy VII Remake bekannt gegeben und gelich einen neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht.

2020 ist es soweit

Im Rahmen des Konzertes FINAL FANTASY VII A Symphonic Reunion hat Publisher Square Enix den lang erwarteten Releasetermin für das Remake des Blockbusters enthüllt. Ein neuer Trailer stimmt zudem auf die nahende Veröffentlichung ein, zeigt einige Spielszenen aus den Anfängen des Spiels und stellt die Charaktere Cloud und Aerith vor.

Final Fantasy VII erscheint am 3. März 2020 für Konsolen und PC. An diesem Tag dürfte zunächst die erste von zwei geplanten Episoden veröffentlicht werden. Wann die zweite ihren Weg in die Stores findet, ist nicht bekannt.

Quelle: Square Enix