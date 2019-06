Doom Eternal – Neue Infos frisch von der E3 2019

Natürlich hat Bethesda auch neue Informationen zu Doom Eternal geteilt. Inklusive neuem brutalen Gameplay im Story Trailer.

Doom Eternal zeigt neues Gameplay

Mit dem nächsten Teil will Id die Welt von Doom zu einem Universum ausbauen. Eure Reise soll euch dabei durch allerhand neue Dimensionen, Realitäten und Welten führen, in denen ihr dann Dämonen das Fürchten lehrt. Mit Battlemode wurde auch der neue Multiplayer Mode angekündigt. Am 22. November soll das Sequel für PS4, PC, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen und das inklusive einer Collectors Edition mit einem tragbaren Helm des Doom Slayers.

Quelle: Bethesda