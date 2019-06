Midnight Ghost Hunt – Goat-Simulator-Macher arbeiten an Geisterjäger-Spiel

Die Entwickler des verrückten Goat Simulator arbeiten mit Midnight Ghost Hunt an einem neuen Multiplayer-Titel.

Alpha-Test geplant

Die Coffee Stain Studios haben einen neuen Multiplayer-Titel im Rahmen der PC Gaming Show 2019 vorgestellt: Midnight Ghost Hunt ist ein “Hide-and-Seek-Multiplayer-Spiel”, das euch entweder in die Rolle eines Geisterjäger oder in die eines Gespenstes schlüpfen lässt. Die Jäger müssen versuchen bis Mitternacht sämtliche Geister im Spukhaus zu fangen, während die Geister Besitz von Gegenständen ergreifen können und sich so zur Wehr setzen. Schlägt die Uhr Mitternacht haben die Geister ihr Ziel erreicht und haben die Runde gewonnen.

Midnight Ghost Hunt soll bereist diesen Sommer in eine Alpha starten. Anmelden könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite entweder via Mail oder über Discord.

Quelle: PC Gaming Show 2019