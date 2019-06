Evil Genius 2: World Domination – Nachfolger zu 15 Jahre altem Strategiespiel erscheint

Die PC Gaming Show ist durchaus für so manche Überraschung gut, wie die Enthüllung von Evil Genius 2: World Domination zeigt. Der erste Teil erschien 2004 und es ging darum, in der Rolle eines fiesen Bösewichts die Weltherrschaft an sich zu reißen. Das Konzept ändert sich auch im zweiten Teil nicht, wie der Trailer zeigt.

Greift in Evil Genius 2: World Domination nach der Weltherrschaft

Der Trailer, so wird noch einmal darauf hingewiesen, zeigt kein Gameplamaterial. Dennoch soll das Gezeigt durchaus repräsentativ von dem sein, was man im Spiel machen kann. Ihr baut euch geheime Unterschlupfe, heuert Untergebene an und schaltet Spione und Gegenspieler aus. All dies hat nur ein Ziel im Sinn: Die absolute Weltherrschaft. Wenn ihr es nicht mehr abwarten könnt, eure Hände an dieses Strategiespiel zu bekommen, dann könnt ihr euch jetzt auf evilgenius.com registrieren, um die Chance zu erhalten, einen Key für die Closed Beta zu gewinnen.

Quelle: PC Gaming Show