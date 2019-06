TennoCon 2019 – Die Stream Termine für Warframe Fans

Digital Extremes wird dieses Jahr zum sechsten Mal die Warframe TennoCon 2019 Convention halten. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, kann sich auf einige Streams freuen.

Das sind die Streams während der TennoCon 2019

Zum sechsten Mal wird Entwickler Digital Extremes am 6. Juli ihrer eigene Warframe Convention in London, Ontario halten. Fans vor Ort werden jede Menge Panels, Diskussionen und persönliche Treffen mit den Entwicklern erleben. Leider kann natürlich nicht jeder mal eben nach Kanada reisen, aber für alle Fans die nicht live dabei sein können, gibt es wieder einige Streams.

Am 6.7. 18:00 – 19:00 Uhr erwartet euch der erste Stream mit dem Thema “From Concept to Creation: The Art of Warframe”. Hier erwarten euch Einblicke in bisher unveröffentlichtes Artwork und der eine oder andere Blick auf künftige Warframes. Im Anschluss folgt 19:00 – 20:00 Uhr das Partner Q & A Panel, bei dem Partner Streamer und Youtuber fragen an die Entwickler stellen werden. Und danach könnt ihr euch eine Stunde lang bis 21:00 Uhr den Stream “Sounds of the System” anschauen, mit einem Blick hinter die Kulissen des Soundteams. In der Zeit von 21:00 – 23:00 Uhr bekommt ihr die Sanctuary Showcase Game Show und den vierten Cosplay Wettbewerb zu sehen. Und ab Mitternacht am 7.7. gibt es dann den Hauptstream Tenno Live und hier gibt es dann einen Blick auf die Zukunft von Warframe.

Quelle: Digital Extremes