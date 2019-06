Conan Chop Chop – Aus Aprilscherz wird ein echtes Spiel

Funcom, Publisher von Conan Exiles, veröffentlichten am 1. April einen Trailer zu Conan Chop Chop, ein 2D-Roguelike mit minimalistischer Cartoongrafik. Auf der PC Gaming Show enthüllten sie nun: Das Spiel gibt es wirklich. Mitsamt einem neuen Trailer wurde also bestätigt, dass es sich keineswegs um einen Aprilscherz handelt.

Conan Chop Chop erinnert stark an Cyanide & Happiness

Da der neue Trailer nun nicht mehr nur als Aprilscherz dient, ist er ein wenig detaillierter und zeigt deutlich mehr Aspekte des Spiels. Ihr kämpft gegen Monster, erkundet Dungeons und sammelt Items. Der Artstyle erinnert sehr stark an die Cartoons von Cyanide & Happiness. Das Roguelike wird am 3. September für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Conan Exiles [PC] Basierend auf der bekannten Lizenz von "Conan der Barbar"

Fangen Sie NPCs ein, bringen Sie sie zu ihrer Basis, und brechen Sie mit dem Rad der Schmerzen ihren Willen

Erkunden Sie eine riesige Welt, die sich von der glühend heißen Wüste im Süden bis zu den schneebedeckten Bergen im Norden erstreck

Bis zu 40 Spieler im Mehrspielermodus möglich

Quelle: PC Gaming Show